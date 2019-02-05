Гриценко представил своего кандидата на пост министра обороны - Ивана Апаршина. ФОТО

Об этом Гриценко написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Во Львове представил кандидата на пост министра обороны Украины. Профессионал, способный поднять боеспособность армии и обеспечить солдата всем необходимым. Армию знает досконально, от тактического до стратегического уровня. Занимал командные и штабные должности от командира взвода, роты, полкового звена - до военной ставки, Генштаба и Минобороны. Был директором департамента военной политики и стратегического планирования, главным военным инспектором Минобороны. Руководил оборонным подразделением Секретариата Кабмина, хорошо разбирается в вопросах мобилизационной подготовки, законодательного и ресурсного обеспечения Вооруженных Сил и других силовых структур. Достойное профессиональное образование: общевойсковое командное училище, Академия имени Фрунзе, Национальная академия обороны Украины. Магистр государственного военного управления, полковник запаса. Знакомьтесь: Иван Апаршин, человек твердых жизненных принципов, мало говорит - больше делает. Держит руку на пульсе всего, что происходит в армии сейчас, - готов работать с первого дня", - рассказал Гриценко.

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Ранее Гриценко заявил, что СБУ в случае его победы на выборах возглавит Трепак.