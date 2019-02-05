Полиция задержала чиновника Госпродпотребслужбы Львовщины на взятках на 50 тысяч гривен. ФОТО

Оперативники Управления защиты экономики во Львовской области Нацполиции совместно со следователями областной полиции под процессуальным руководством прокуратуры Львовской области задокументировали противоправную деятельность, организованную руководством структурного подразделения Главного управления Госпродпотребслужбы во Львовской области, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт НПУ.

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В рамках уголовного производства правоохранители установили, что один из руководителей структурного подразделения областного управления Госпродпотребслужбы наладил схему вымогательства неправомерной выгоды у субъектов предпринимательской деятельности.

Средства требовал за изготовление ветеринарных сертификатов (паспортов) международного образца.

Сегодня, 5 февраля, во время получения очередной части неправомерной выгоды (6000 гривен) фигуранта задержали работники милиции и прокуратуры.

В ходе следствия было задокументировано получение должностным лицом неправомерной выгоды в размере более чем 50 тысяч гривен.

Следственное управление полиции во Львовской области открыло уголовное производство по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины.

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