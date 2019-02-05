"Радикалы" блокируют трибуну парламента, а Балога требует "фото машины", - день работы ВР 5 февраля. ФОТОрепортаж

День работы ВР 5 февраля от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.
В президиуме ВР Представитель Президента Ирина Луценко с первым вице-спикером Ириной Геращенко и спикер ВР Андрей Парубий
Андрей Иванчук из "Народного фронта"
Ирина Луценко, Игорь Кононенко и Александр Грановский
Ирина Луценко и Игорь Кононенко
Борислав Береза с коллегами
Оппоблоковцы Вадим Новинский и Николай Скорик
Внефракционный Олег Петренко и Михаил Папиев из "Оппоблока"
Задумавшийся спикер Андрей Парубий
Фракция РПЛ блокирует трибуну ВР
Главное требование - голосование за снижение тарифов
Фигуранты сегодняшнего решения суда про отстранение Ульяны Супрун - Олег Ляшко и Игорь Мосийчук
Некоторые радикалы блокировали трибуну на стульях
Юлия Тимошенко и покинувший фракцию БПП Владислав Голуб
Диалог Юлии Тимошенко и Сергея Лещенко
Юрий Береза из "Народного фронта" приобнял коллегу
Владимир Куренной из "Блока Порошенко" в непривычной для ВР бабочке
Задумчивые депутаты "Оппоблока"
Хвича Мепаришвили из "Народного фронта" и Антон Яценко из "Видродження"
Юлия Тимошенко за руку здоровается с Виктором Балогой
Переписка Балоги: "В ввівторок скажу після розмови з номінантом. - ок. На резерві. Чекаємо - Чи можете фото чи ссилку скинути машини?"
Фракция "Видродження" - в центре Евгений Геллер
Игорь Шурма из "оппоблока" и внефракционный Сергей Тарута