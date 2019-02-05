Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
05.02.19 22:45

"Радикалы" блокируют трибуну парламента, а Балога требует "фото машины", - день работы ВР 5 февраля. ФОТОрепортаж

5 февраля ВР Верховная Рада не смогла принять ряд законопроектов, поскольку не набиралось достаточного количества голосов. Кроме того, фракция РПЛ заблокировала трибуну, требуя проголосовать снижение тарифов на газ.

День работы ВР 5 февраля от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 01

В президиуме ВР Представитель Президента Ирина Луценко с первым вице-спикером Ириной Геращенко и спикер ВР Андрей Парубий

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 02

Андрей Иванчук из "Народного фронта" 


Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 03

Ирина Луценко, Игорь Кононенко и Александр Грановский 

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 04
Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 05

Ирина Луценко и Игорь Кононенко 

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 06

Борислав Береза с коллегами

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 07

Оппоблоковцы Вадим Новинский и Николай Скорик 


Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 08

Внефракционный Олег Петренко и Михаил Папиев из "Оппоблока"


Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 09

Задумавшийся спикер Андрей Парубий

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 10

Фракция РПЛ блокирует трибуну ВР

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 11

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 12

Главное требование - голосование за снижение тарифов

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 13

Фигуранты сегодняшнего решения суда про отстранение Ульяны Супрун - Олег Ляшко и Игорь Мосийчук


Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 14

Некоторые радикалы блокировали трибуну на стульях

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 15

Юлия Тимошенко и покинувший фракцию БПП Владислав Голуб

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 16

Диалог Юлии Тимошенко и Сергея Лещенко

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 17
Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 18

Юрий Береза из "Народного фронта" приобнял коллегу

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 19

Владимир Куренной из "Блока Порошенко" в непривычной для ВР бабочке 

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 20

Задумчивые депутаты "Оппоблока"

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 21

Хвича Мепаришвили из "Народного фронта" и Антон Яценко из "Видродження"


Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 22

Депутатское совещание

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 23

Юлия Тимошенко за руку здоровается с Виктором Балогой 

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 24
Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 25

Переписка Балоги: "В ввівторок скажу після розмови з номінантом. - ок. На резерві. Чекаємо - Чи можете фото чи ссилку скинути машини?"

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 26
Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 27

Фракция "Видродження" - в центре Евгений Геллер

Радикалы блокируют трибуну парламента, а Балога требует фото машины, - день работы ВР 5 февраля 28

Игорь Шурма из "оппоблока" и внефракционный Сергей Тарута 

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100