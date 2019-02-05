"Радикалы" блокируют трибуну парламента, а Балога требует "фото машины", - день работы ВР 5 февраля. ФОТОрепортаж

День работы ВР 5 февраля от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

В президиуме ВР Представитель Президента Ирина Луценко с первым вице-спикером Ириной Геращенко и спикер ВР Андрей Парубий

Андрей Иванчук из "Народного фронта"





Ирина Луценко, Игорь Кононенко и Александр Грановский





Ирина Луценко и Игорь Кононенко

Борислав Береза с коллегами

Оппоблоковцы Вадим Новинский и Николай Скорик





Внефракционный Олег Петренко и Михаил Папиев из "Оппоблока"





Задумавшийся спикер Андрей Парубий

Фракция РПЛ блокирует трибуну ВР

Главное требование - голосование за снижение тарифов

Фигуранты сегодняшнего решения суда про отстранение Ульяны Супрун - Олег Ляшко и Игорь Мосийчук





Некоторые радикалы блокировали трибуну на стульях

Юлия Тимошенко и покинувший фракцию БПП Владислав Голуб

Диалог Юлии Тимошенко и Сергея Лещенко





Юрий Береза из "Народного фронта" приобнял коллегу

Владимир Куренной из "Блока Порошенко" в непривычной для ВР бабочке

Задумчивые депутаты "Оппоблока"

Хвича Мепаришвили из "Народного фронта" и Антон Яценко из "Видродження"





Депутатское совещание





Юлия Тимошенко за руку здоровается с Виктором Балогой





Переписка Балоги: "В ввівторок скажу після розмови з номінантом. - ок. На резерві. Чекаємо - Чи можете фото чи ссилку скинути машини?"





Фракция "Видродження" - в центре Евгений Геллер







Игорь Шурма из "оппоблока" и внефракционный Сергей Тарута