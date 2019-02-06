Военная прокуратура нашла злоупотребления на строительстве объектов учебного центра ССО под Бердичевом, - журналист Доманский. ФОТОрепортаж

Об этом пишет в своем материале главный редактор газеты "РИО Бердичев" Александр Доманский, информирует Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Заместитель директора оборонного предприятия в Киеве задержан на взятке 30 тысяч, - военная прокуратура. ФОТО

Прокуроров заинтересовал металл, из которого сделаны основные конструкции здания. Когда с проектом и договором металл должен был быть марки QUARD 450-500 или SWEBOR 450-500, стоимостью 59 тысяч гривен за тонну, на самом деле использовали сталь марки DUROSTAT 400, которая значительно дешевле указанной в технической документации, и которую, согласно таможенных документов, была закуплена подрядчиком с учетом растаможки по цене 41 тыс. грн. за 1 тонну.

Таким образом, руководство подрядной организации и командование воинской части А2772 в официальных отчетных документах, касающихся заключения и выполнения вышеупомянутого договора №104 внесли заведомо ложные сведения относительно наименования материалов, которые в действительности в воинскую часть А2772 не поставлялись и не выполнялись, в результате чего государству причинены убытки на сумму более 700 тыс. грн.

Другое уголовное производство было открыто уже в ноябре прошлого года по выполнению услуг по установке радиотелевизионной, аудио- и видеоаппаратуры, а именно услуг по построению, созданию, внедрению системы контрольно-досмотрового пультового наблюдения и освещения для военного городка №33.

Также читайте: В рассмотрении дела о растрате бюджетных средств на Львовском бронетанковом заводе объявлен перерыв для назначении нового судьи, - САП

Согласно условиям технической части тендерной документации, в частности требований к видеокамерам, они должны иметь следующие параметры: ИК подсветка видеокамеры - до 200 метров и PTZ-управление, то есть управление положением камеры по 3 осям. Вместе с этим, в рамках выполнения вышеупомянутого договора военная часть А2772 закупила по цене видеоаппаратуры, которая соответствует вышеуказанным параметрам, видеокамеры DH-IPC-YFW4231EP-S-0360-S2, технические характеристики которых значительно ниже и не соответствуют условиям технической документации. Вследствие допущенных должностными лицами воинской части А2772 нарушений, на счет фирмы были незаконно перечислены государственные средства в сумме около 260 тысяч гривен.

"Досудебное расследование этих производств еще не закончено и неизвестно, будет ли достаточно в них доказательств для того, чтобы суд признал эти действия преступлением и установил виновных лиц. И в соцсетях уже не раз появлялась информация о подозрительно дорогих закупок для этой воинской части", - отмечает журналист.

Как пример называет сообщение "известной в Бердичеве волонтера" о приобретении военными очень дорогого спортивного оборудования, "цена которого вряд ли оправдывает его использование". "И новые тендеры, объявленные частью, тоже подозрительно дороги. Например, реконструкция автодрома на том же полигоне должна стоить более 20 миллионов гривен (для сравнения, на достройку детсада на Красной Горке необходимо 30 миллионов). А на оборудование учебно-тренажерных комплексов для сержантов и водителей потрачено по 4,5 миллиона гривен. Почти девять миллионов гривен стоило и сооружение, на которое поставили некачественную сталь. И снова, сейчас объявлен тендер на поставку тренировочных манекенов для отработки медицинских навыков на сумму почти пять миллионов гривен", - информирует Доманский.

Читайте также: Действия ряда экс-министров обороны могут быть квалифицированы как госизмена, - Луценко. ВИДЕО

Он указывает, что президент дважды посещал эту военную часть и, "надо так понимать, что его здесь все устраивает".

"К сожалению, не все устраивает простых военных. В прошлом году известный украинский журналист Юрий Бутусов в статье для еженедельника "Зеркало недели" писал: "Очень серьезного внимания требует ситуация с программой подготовки Сил специальных операций на базе в Бердичеве. В 2016 году на шестимесячные курсы подготовки бойцов ССО заявилось 437 кандидатов, закончить курс смогли только лучшие из лучших - 63 военнослужащих. Они получили статус инструкторов. Однако на данный момент (лето 2018 г. - Ред.) 40% этих элитных бойцов по разным причинам уже покинули службу в армии".

Наверное, руководству и командованию нужно хорошо думать на что тратить миллионы гривен - на реконструкции и строительства или на нужды военных и их семей", - резюмирует журналист.







Читайте: Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год. ВИДЕО+ФОТОрепортаж



Фото: rio-berdychiv.info