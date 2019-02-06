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06.02.19 10:14

Руководитель налоговой инспекции в Одесской области задержан при получении взятки в 10 тыс. грн, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в систематических взятках руководителя налоговой инспекции одного из районов Одесской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что чиновник требовал деньги от представителей коммерческих структур за непрепятствование хозяйственной деятельности. За свои "услуги" злоумышленник получал "проценты", размер которых зависел от общего оборота денежных средств предприятия", - сказано в сообщении.

Руководитель налоговой инспекции в Одесской области задержан при получении взятки в 10 тыс. грн, - СБУ 01

Отмечается, что правоохранители задержали налоговика на рабочем месте после получения десяти тысяч гривен - второй части неправомерной выгоды. Ранее сотрудники СБУ задокументировали получение должностным лицом первой части взятки в размере семь тысяч гривен и трехсот долларов США.

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Руководитель налоговой инспекции в Одесской области задержан при получении взятки в 10 тыс. грн, - СБУ 02

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности. Мероприятия по разоблачению злоумышленника проводились совместно с полицией и подразделением внутренней безопасности ГФС под процессуальным руководством прокуратуры.

Руководитель налоговой инспекции в Одесской области задержан при получении взятки в 10 тыс. грн, - СБУ 03
Фото: пресс-служба СБУ

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