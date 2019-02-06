С погибшим на Донбассе воином 57-й ОМПБр Сергеем Гузенко простятся завтра на Херсонщине. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Завтра, 7 февраля, в селе Павловка Верхнерогачицкого района Херсонской области, в 13.00 по адресу: ул. Украинская, 40 состоится прощание с Сергеем Александровичем Гузенко (позывной Шериф), 1987 года рождения, старшим сержантом 42-го отдельного мотопехотного батальона "Рух опору" 57-й отдельной мотопехотной бригады, погибшим 5 февраля около 17.00 в районе поселка Опытное Донецкой области от пули снайпера, спасая раненого побратима.

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Сергей Гузенко родился 16.10.1987 года.

Пошел на войну с первой волной мобилизации, затем подписывал контракты. Когда в конце 2018 г. объявили военное положение, снова ушел на фронт. У него остались родители, два старших брата и беременная любимая женщина.