Конвертцентр с оборотом свыше 120 млн грн ликвидирован в Днепре. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 205, ч.3 ст.212 УК Украины была установлена группа лиц, которые предоставляли услуги предприятиям реального сектора экономики по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную и минимизации уплаты налогов в бюджет путем незаконного формирования заказчикам - клиентам налогового кредита по НДС и валовых расходов по налогу на прибыль предприятий.

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Для реализации преступных намерений фигуранты создали ряд подконтрольных фиктивных компаний. В адрес указанных предприятий компании-заказчики перечисляли безналичные средства якобы за закупленные товары.

Полученные средства фигуранты снимали наличными и передавали компаниям реального сектора экономики, за вычетом 12%, которые служили наградой за незаконные услуги, вместе с поддельными первичными документами.

Таким образом через компании, которые входили в состав "конверта", в течение 2017-2018 гг. были проконвертированы более 120 млн грн.

По результатам обысков, проведенных по месту жительства фигурантов, в их автомобилях и офисных помещениях, изъяты 3 ноутбука, 2 жестких диска, 10 мобильных телефонов, 158 печатей, 58 электронных ключей, патрон калибра 9 мм, документация и черновые записи.

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На расчетные счета предприятий-фигурантов с остатком средств в сумме 1 млн 300 тыс. гривен и сумму лимита НДС в системе электронного администрирования НДС ГФС Украины в сумме 4 млн 610 тыс. гривен наложен арест.

Продолжается следствие.