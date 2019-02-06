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06.02.19 14:42

Житель Хмельнитчины нашел на пастбище 185 гранат и 280 взрывателей. ФОТО

Мужчина обнаружил взрывчатку в поле рядом с селом и сообщил о находке полицейским.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Взрывотехническую службу Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области.

"За минувшие сутки хмельницкие взрывотехники изъяли 185 штук боевых корпусов ручных осколочных наступательных гранат типа "РГД-5" и 28 штатных упаковок с взрывателями к ручным гранатам типа "УЗРГМ-2" в количестве 280 шт", – сказано в сообщении.

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В полиции сообщают, что взрывчатку местный житель обнаружил в поле неподалеку от своего села. Местность, на которой нашли гранаты, используют в качестве пастбища для скота.

Житель Хмельнитчины нашел на пастбище 185 гранат и 280 взрывателей 01
Житель Хмельнитчины нашел на пастбище 185 гранат и 280 взрывателей 02
Житель Хмельнитчины нашел на пастбище 185 гранат и 280 взрывателей 03

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