Житель Хмельнитчины нашел на пастбище 185 гранат и 280 взрывателей. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Взрывотехническую службу Главного управления Нацполиции в Хмельницкой области.

"За минувшие сутки хмельницкие взрывотехники изъяли 185 штук боевых корпусов ручных осколочных наступательных гранат типа "РГД-5" и 28 штатных упаковок с взрывателями к ручным гранатам типа "УЗРГМ-2" в количестве 280 шт", – сказано в сообщении.

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В полиции сообщают, что взрывчатку местный житель обнаружил в поле неподалеку от своего села. Местность, на которой нашли гранаты, используют в качестве пастбища для скота.





