Таможенник пункта пропуска на админгранице с оккупированным Крымом попался на взятке 2 тыс. долл., - военная прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Установлено, что за неосуществление искусственных препятствий во время перемещения валютных ценностей через таможенную границу Украины на территорию оккупированного Крыма госинспектор требовал от гражданина Украины Н. взятку в сумме 2 тыс. долларов.

В ноябре 2018 г. и январе 2019 г. были задокументированы факты получения должностным лицом взятки на общую сумму 1,5 тыс. долларов.

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В среду, 6 февраля, во время получения последней части оговоренной суммы взятки в размере 500 долларов таможенник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

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Военной прокуратурой взяточнику готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.