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06.02.19 18:32

Таможенник пункта пропуска на админгранице с оккупированным Крымом попался на взятке 2 тыс. долл., - военная прокуратура. ФОТО

Правоохранители разоблачили факт вымогательства и получения взятки главным государственным инспектором отдела таможенного оформления №3 (контрольного пункта въезда - выезда "Каланчак") таможенного поста "Херсон Центральный".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Южного региона.

Таможенник пункта пропуска на админгранице с оккупированным Крымом попался на взятке 2 тыс. долл., - военная прокуратура 01

Установлено, что за неосуществление искусственных препятствий во время перемещения валютных ценностей через таможенную границу Украины на территорию оккупированного Крыма госинспектор требовал от гражданина Украины Н. взятку в сумме 2 тыс. долларов.

В ноябре 2018 г. и январе 2019 г. были задокументированы факты получения должностным лицом взятки на общую сумму 1,5 тыс. долларов.

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Таможенник пункта пропуска на админгранице с оккупированным Крымом попался на взятке 2 тыс. долл., - военная прокуратура 02

В среду, 6 февраля, во время получения последней части оговоренной суммы взятки в размере 500 долларов таможенник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

Таможенник пункта пропуска на админгранице с оккупированным Крымом попался на взятке 2 тыс. долл., - военная прокуратура 03

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Военной прокуратурой взяточнику готовится сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 УК Украины, и ходатайство в суд об избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

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