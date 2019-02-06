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06.02.19 21:48

Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 390 тонн лома черных металлов. ФОТОрепортаж

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС, которые включены в состав Объединенных сил, в Донецкой области изъяли из незаконного оборота крупную партию металлолома.

гфс

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

В частности, было установлено, что один из местных жителей осуществляет хозяйственную деятельность, связанную с приемом и хранением металлолома, без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности и без наличия соответствующих разрешительных документов.

Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 390 тонн лома черных металлов 01
Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 390 тонн лома черных металлов 02

Смотрите: Из незаконного оборота изъято 58 тонн лома черных и цветных металлов на сумму более миллиона грн в Донецкой области, - ГФС. ФОТОрепортаж

Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 390 тонн лома черных металлов 03
Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 390 тонн лома черных металлов 04
Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 390 тонн лома черных металлов 05

По результатам проведенных мероприятий изъято 390 тонн лома черных металлов, автомобиль с прицепом, грузовой кран, погрузчик и оборудование общей ориентировочной стоимостью 5,3 млн грн.

Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 390 тонн лома черных металлов 06

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Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 390 тонн лома черных металлов 07
Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 390 тонн лома черных металлов 08
Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 390 тонн лома черных металлов 09

Относительно правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст.164 КУоАП.

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