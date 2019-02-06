Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 390 тонн лома черных металлов. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В частности, было установлено, что один из местных жителей осуществляет хозяйственную деятельность, связанную с приемом и хранением металлолома, без государственной регистрации в качестве субъекта хозяйственной деятельности и без наличия соответствующих разрешительных документов.
По результатам проведенных мероприятий изъято 390 тонн лома черных металлов, автомобиль с прицепом, грузовой кран, погрузчик и оборудование общей ориентировочной стоимостью 5,3 млн грн.
Относительно правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст.164 КУоАП.