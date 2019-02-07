Климкин обсудил с Болтоном вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США, - посольство. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в США в Facebook.

"В рамках визита Министр Павел Климкин и Посол Украины в США Валерий Чалый провели встречу в Белом доме с советником Президента США по вопросам нацбезопасности Джоном Болтоном. Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в сфере безопасности Украина-США", - сказано в сообщении.

Также была проведена встреча с Председателем Комитета по иностранным отношениям Сената США Джеймсом Ришем и сопредседателем Комитета Робертом Менендесом.

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Отмечается, что во время работы министерской конференции Климкин провел ряд двусторонних встреч и бесед, в частности с главами делегаций Канады, Венгрии, Германии, Польши, Латвии, Литвы, Молдовы, Саудовской Аравии, Сербии, Швеции, Черногории, Финляндии, а также первым заместителем Государственного секретаря США Джоном Салливаном.

Ежегодное мероприятие, которое в этом году собрало представителей 79 стран и международных организаций очертило дальнейшую совместную стратегию международной коалиции в мобилизации усилий для окончательного преодоления ИГИЛ, его ячеек и борьбы с последствиями терроризма.







Фото: пресс-служба посольства Украины в США