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07.02.19 13:22

Представители "ЛНР" передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова. ФОТОрепортаж

Представители "ЛНР" передали в четверг украинской стороне 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на территории, подконтрольной властям Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня в городке Счастье нам передали 33 осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области, для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории", - написала она.

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По словам Денисовой, в декабре прошлого года мы забрали 42 заключенных, 12 из которых уже уволены в связи с отбытием назначенного срока наказания.

Представители ЛНР передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 01
Представители ЛНР передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 02
Представители ЛНР передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 03
Представители ЛНР передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 04
Представители ЛНР передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 05
Представители ЛНР передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 06
Представители ЛНР передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 07
Представители ЛНР передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 08
Представители ЛНР передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 09
Фото: Денисова/Facebook

Представители ЛНР передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова 10

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