Представители "ЛНР" передали Киеву 33 заключенных для дальнейшего отбывания наказания на подконтрольной Украине территории, - Денисова. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

"Сегодня в городке Счастье нам передали 33 осужденных, находящихся в пенитенциарных учреждениях в отдельных районах временно оккупированной территории Луганской области, для продолжения отбывания наказания на подконтрольной правительству Украины территории", - написала она.

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По словам Денисовой, в декабре прошлого года мы забрали 42 заключенных, 12 из которых уже уволены в связи с отбытием назначенного срока наказания.



















Фото: Денисова/Facebook