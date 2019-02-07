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07.02.19 13:50

Более 30 тысяч украинцев участвуют в создании рукописной Библии. ФОТО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов принял участие во Всеукраинском переписывании Библии, которое проходит по инициативе Украинского Библейского Общества.

По словам Александра Турчинова, эта инициатива "чрезвычайно важна, ведь Библия - главное достояние человечества". "Символично, что украинцы из разных уголков нашего государства будут объединены словом, которое несет Правду и Любовь", - сказал Секретарь СНБО Украины.

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По проекту Украинского Библейского Общества, каждый желающий может вписать одно из стихотворений Священного Писания в заранее подготовленные листы, из которых впоследствии будет сформирована рукописная Библия. К акции присоединились более 30 000 граждан из всех регионов Украины. Среди них известные политические и государственные деятели, ученые, художники и представители различных христианских конфессий.

Более 30 тысяч украинцев участвуют в создании рукописной Библии 01
Более 30 тысяч украинцев участвуют в создании рукописной Библии 02

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