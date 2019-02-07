"Это предвыборная компания Порошенко. Это профанасия. Я не голосовал", - нардеп Безбах фиксирует в блокноте позицию по изменениям в Конституцию по НАТО и ЕС. ФОТО

Об этом он написал у себя в блокноте, сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ.

Смотрите также: Босния, Косово, Грузия, Украина, Швеция и Финляндия, - журналист Йозвяк показал свободные места в Совете НАТО. ФОТО

Так, Безбах написал, что решение об изменениях в Конституцию по НАТО и ЕС должны приниматься сугубо на "народном референдуме".

По его мнению, НАТО - это "продажность в финансовых вопросах" и необходимость иметь "новые вооружения".

"Сегодня - это предвыборная компания Порошенко. Это профанасия. Я не голосовал", - зафиксировал свою позицию Безбах.

Сегодня, 7 февраля, Верховная Рада закрепила в Конституции курс на ЕС и НАТО. За соответствующее решение проголосовали 334 нардепа.