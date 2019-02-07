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07.02.19 17:08

Радость Порошенко, улыбка "оппоблоковца" Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля. ФОТОрепортаж

7 февраля Верховная Рада поддержала изменения в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО, а также запрет гражданам РФ быть наблюдателями на выборах. Кроме того, народные избранники поддержали законопроект о переименовании Днепропетровской области в Сичеславскую и направили его на рассмотрение в Конституционный суд.

День работы ВР 7 февраля от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 01
Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 02

Президент Порошенко выступает перед нардепами перед голосованием за изменения в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 03

Ему аплодируют как народные депутаты, так и члены правительства

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 04

В правительственной ложе присутствует отстраненная судом от должности и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 05

Глава государства после выступления занял место в президиуме. Что-то обсуждают Генпрокурор Луценко и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 06

Историческое голосование по закреплению в Конституции курса Украины на ЕС и НАТО

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 07

Его успешному итогу апплодируют министры и нардепы

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 08

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе поздравляет Президента Порошенко с успешным голосованием

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 09

Сам глава государства показывает, что результат достигнут

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 10

И что-то говорит заместителю председателя Верховной Рады Оксане Сыроид

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 11

Генпрокуро Луценко что-то объясняет Алексею Скрипнику из "Самопомочи", а Антон Геращенко из "Народного фронта" внимательно слушает

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 12

Лидер "радикалов" Олег Ляшко надел экстравагантный алый галстук

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 13
Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 14

Внефракционный нардеп Безбах считает, что голосование в ВР по изменениям в Конституцию является профанацией и частью предвыборной кампании Президента Порошенко

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 15

Генпрокурор Луценко "ведет прием депутатов"

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 16

Нардепы Березкин ("Воля народа") и Зубик ("Видродження")

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 17

"Радикал" Рыбалка эмоционально общается с коллегой. Слева от него - Хвича Мепаришвили из "Народного фронта"

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 18

По центру - представитель Президента в Раде Ирина Луценко, которая сегодня перепутала текст доклада во время выступления в Раде. За ней - нардеп и кандидат в президенты Ольга Богомолец. Справа - сын Президента Алексей Порошенко

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 19

Нардеп от БПП Игорь Грынив жмет руку "оппоблоковцу" Новинскому. Слева от него улыбается еще один член БПП Сергей Березенко

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 20

Нардеп Герега надел синий пиджак и что-то уверенно объясняет коллеге

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 21

Нардеп Власенко ("Батькивщина") секретничает с лидером партии Юлией Тимошенко

Радость Порошенко, улыбка оппоблоковца Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля 22

Задумалась Ирина Луценко

Фото: Наталия Шаромова.

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