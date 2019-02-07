Радость Порошенко, улыбка "оппоблоковца" Новинского и рассуждения Безбаха о движении Украины в НАТО, - день работы ВР 7 февраля. ФОТОрепортаж

День работы ВР 7 февраля от парламентского корреспондента Цензор.НЕТ.





Президент Порошенко выступает перед нардепами перед голосованием за изменения в Конституцию о курсе на ЕС и НАТО

Ему аплодируют как народные депутаты, так и члены правительства

В правительственной ложе присутствует отстраненная судом от должности и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун

Глава государства после выступления занял место в президиуме. Что-то обсуждают Генпрокурор Луценко и лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк

Историческое голосование по закреплению в Конституции курса Украины на ЕС и НАТО

Его успешному итогу апплодируют министры и нардепы

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе поздравляет Президента Порошенко с успешным голосованием

Сам глава государства показывает, что результат достигнут

И что-то говорит заместителю председателя Верховной Рады Оксане Сыроид

Генпрокуро Луценко что-то объясняет Алексею Скрипнику из "Самопомочи", а Антон Геращенко из "Народного фронта" внимательно слушает

Лидер "радикалов" Олег Ляшко надел экстравагантный алый галстук





Внефракционный нардеп Безбах считает, что голосование в ВР по изменениям в Конституцию является профанацией и частью предвыборной кампании Президента Порошенко

Генпрокурор Луценко "ведет прием депутатов"

Нардепы Березкин ("Воля народа") и Зубик ("Видродження")

"Радикал" Рыбалка эмоционально общается с коллегой. Слева от него - Хвича Мепаришвили из "Народного фронта"

По центру - представитель Президента в Раде Ирина Луценко, которая сегодня перепутала текст доклада во время выступления в Раде. За ней - нардеп и кандидат в президенты Ольга Богомолец. Справа - сын Президента Алексей Порошенко

Нардеп от БПП Игорь Грынив жмет руку "оппоблоковцу" Новинскому. Слева от него улыбается еще один член БПП Сергей Березенко

Нардеп Герега надел синий пиджак и что-то уверенно объясняет коллеге

Нардеп Власенко ("Батькивщина") секретничает с лидером партии Юлией Тимошенко

Задумалась Ирина Луценко

Фото: Наталия Шаромова.