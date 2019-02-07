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07.02.19 17:04

За неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - "Схемы". ФОТО

Андрей Мурашкин, адвокат и советник главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, за неделю до нападения на Катерину Гандзюк сдал Алексею Левину, которого теперь подозреваю в организации убийства, элитную базу отдыха на море за 500 гривен в месяц.

О связи между Мангером и Левиным удалось узнать журналистам расследовательской программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Мангер публично утверждает, что никак не связан с предполагаемым организатором убийства Гандзюк.

Журналисты выяснили, что 25 июля 2018 года, за неделю до нападения на активистку, Левин взял в аренду элитный гостиничный комплекс с пляжем в Лазурном Херсонской области. Аренда отеля Oasis Beach с 57 номерами, сутки в каждом из которых стоят больше 2000 гривен, обходится предполагаемому организатору убийства в 500 гривен в месяц. Договор заключен сроком на 7 лет.

За неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - Схемы 01

За неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - Схемы 02

Отель Oasis Beach. Фото "Радіо Свобода".

За неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - Схемы 03

Договор о передаче в аренду отеля Oasis Beach

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Арендодатель – советник и адвокат главы Херсонского облсовета Мангера Андрей Мурашкин. Он отказался объяснять, почему сдал Левину комплекс так дешево, сославшись на коммерческую тайну. И заявил, что не мог знать ни о криминальном прошлом арендатора, ни о его преступных планах.

За неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - Схемы 04

Удостоверение Андрея Мурашкина, советника главы Херсонского облсовета Владислава Мангера. Фото "Радіо Свобода".

Глава Херсонского облсовета Мангер утверждает, что не знал о бизнес-связях своего юриста с подозреваемым в организации убийства Левиным.

За неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - Схемы 05

Владислав Мангер, глава Херсонского облсовета.

При этом законность нахождения комплекса Oasis Beach в руках юриста Мурашкина тоже под сомнением. Бизнесмен из Херсона Леонид Аврамков, построивший комплекс в 2014 году, говорит, что стал жертвой рейдерского захвата. Это дело сейчас расследует местная прокуратура.

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Напомним, ранее отец Катерины Гандзюк Виктор Гандзюк заявил, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства криминальным авторитетом Левиным.

В ответ на это Мангер заявил, что "использовать убитых горем людей в политической борьбе – это верх цинизма".

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

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