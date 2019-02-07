За неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - "Схемы". ФОТО

О связи между Мангером и Левиным удалось узнать журналистам расследовательской программы "Схемы", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Радіо Свобода".

Мангер публично утверждает, что никак не связан с предполагаемым организатором убийства Гандзюк.

Журналисты выяснили, что 25 июля 2018 года, за неделю до нападения на активистку, Левин взял в аренду элитный гостиничный комплекс с пляжем в Лазурном Херсонской области. Аренда отеля Oasis Beach с 57 номерами, сутки в каждом из которых стоят больше 2000 гривен, обходится предполагаемому организатору убийства в 500 гривен в месяц. Договор заключен сроком на 7 лет.

Отель Oasis Beach. Фото "Радіо Свобода".

Договор о передаче в аренду отеля Oasis Beach

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Арендодатель – советник и адвокат главы Херсонского облсовета Мангера Андрей Мурашкин. Он отказался объяснять, почему сдал Левину комплекс так дешево, сославшись на коммерческую тайну. И заявил, что не мог знать ни о криминальном прошлом арендатора, ни о его преступных планах.

Удостоверение Андрея Мурашкина, советника главы Херсонского облсовета Владислава Мангера. Фото "Радіо Свобода".

Глава Херсонского облсовета Мангер утверждает, что не знал о бизнес-связях своего юриста с подозреваемым в организации убийства Левиным.

Владислав Мангер, глава Херсонского облсовета.

При этом законность нахождения комплекса Oasis Beach в руках юриста Мурашкина тоже под сомнением. Бизнесмен из Херсона Леонид Аврамков, построивший комплекс в 2014 году, говорит, что стал жертвой рейдерского захвата. Это дело сейчас расследует местная прокуратура.

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Напомним, ранее отец Катерины Гандзюк Виктор Гандзюк заявил, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства криминальным авторитетом Левиным.

В ответ на это Мангер заявил, что "использовать убитых горем людей в политической борьбе – это верх цинизма".

31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.