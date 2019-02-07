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07.02.19 17:11

Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины. ФОТОрепортаж

Сотрудники спецподразделения налоговой милиции ГФС, которые включены в состав Объединенных сил, в Донецкой области изъяли из незаконного оборота крупную партию древесины.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины 01

В частности, было установлено, что в г. Славянске один из местных жителей на арендованной территории осуществляет хозяйственную деятельность в сфере заготовки, переработки и реализации древесины без наличия государственной регистрации как субъекта хозяйствования и надлежащих разрешительных документов.

Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины 02
Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины 03

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Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины 04
Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины 05
Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины 06

По результатам проведенных мероприятий изъято 470 куб. метров древесины и оборудование общей ориентировочной стоимостью более 1,8 млн грн.

Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины 07
Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины 08

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Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины 09

Относительно правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст.164 КУоАП.

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