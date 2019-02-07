Налоговики изъяли из незаконного оборота на Донетчине 470 кубометров древесины. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В частности, было установлено, что в г. Славянске один из местных жителей на арендованной территории осуществляет хозяйственную деятельность в сфере заготовки, переработки и реализации древесины без наличия государственной регистрации как субъекта хозяйствования и надлежащих разрешительных документов.
По результатам проведенных мероприятий изъято 470 куб. метров древесины и оборудование общей ориентировочной стоимостью более 1,8 млн грн.
Относительно правонарушителя составлен административный протокол по ч. 1 ст.164 КУоАП.