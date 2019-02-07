Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
В рамках проведения операций "Сеть", "Строитель" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины было установлено, что должностные лица предприятия, осуществляющего деятельность в сфере оптовой и розничной торговли товарами для строительства, умышленно уклонились от уплаты налогов в значительных размерах. Около 70-80% товара покупалось за наличные, без документального отражения и в дальнейшем реализовывалось аналогичным образом через собственные магазины и интернет - магазин.
По результатам обысков, проведенных в офисных, складских помещениях и по месту жительства фигуранта обнаружены товары промышленного и бытового назначения стоимостью более 20,1 млн грн, денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1,3 млн грн, печати и черновая бухгалтерия.
Проводятся следственные действия.