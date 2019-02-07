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07.02.19 18:32

Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения. ФОТОрепортаж

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Николаевской области совместно с сотрудниками Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы под процессуальным руководством прокуратуры области изъяли из незаконного оборота партию товаров промышленного и бытового назначения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения 01

В рамках проведения операций "Сеть", "Строитель" и расследования уголовного производства по ч. 1 ст. 212 УК Украины было установлено, что должностные лица предприятия, осуществляющего деятельность в сфере оптовой и розничной торговли товарами для строительства, умышленно уклонились от уплаты налогов в значительных размерах. Около 70-80% товара покупалось за наличные, без документального отражения и в дальнейшем реализовывалось аналогичным образом через собственные магазины и интернет - магазин.

Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения 02
Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения 03
Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения 04

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Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения 05
Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения 06

По результатам обысков, проведенных в офисных, складских помещениях и по месту жительства фигуранта обнаружены товары промышленного и бытового назначения стоимостью более 20,1 млн грн, денежные средства в национальной и иностранной валюте в эквиваленте почти 1,3 млн грн, печати и черновая бухгалтерия.

Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения 07

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Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения 08
Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения 09
Налоговиками на Николаевщине пресечена незаконная торговля товарами промышленного и бытового назначения 10

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Проводятся следственные действия.

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