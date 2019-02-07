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07.02.19 19:46

Деятельность масштабной нарколабаратории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ. ФОТОрепортаж

Прокуратурой Полтавской области прекращена деятельность масштабной нарколаборатории в Украине по изготовлению метадона - задержаны 3 человека, изъято более 20 кг наркотических средств на сумму почти 33 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Прокуратурой Полтавской области совместно с оперативными работниками СБУ разоблачили самую масштабную в Украине нарколабораторию по изготовлению особо опасного наркотического средства метадон.

Во время обыска домовладения обнаружено и изъято более 20 кг наркотических средств на общую сумму почти 33 млн грн, 160 литров вещества из которой в дальнейшем изготавливали метадон, а также оборудования с помощью которого производился наркотическое средство.

В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 3 человека, причастных к совершению указанного незаконной деятельности.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные действия.

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Деятельность масштабной нарколабаратории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ 01
Деятельность масштабной нарколабаратории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ 02
Деятельность масштабной нарколабаратории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ 03
Деятельность масштабной нарколабаратории прекращена на Полтавщине. Изъято 20 кг метадона на 33 млн грн, - ГПУ 04

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