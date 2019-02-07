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07.02.19 19:46

Крупнейшая в истории Украины партия метадона изъята на Полтавщине: 20 кг наркотиков и 300 кг прекурсоров на сумму 35 млн грн, задержаны трое, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

На Полтавщине прекращена деятельность масштабной нарколаборатории в Украине по изготовлению метадона - задержаны 3 человека, изъято более 20 кг наркотических средств на сумму более 30 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Прокуратурой Полтавской области совместно с оперативными работниками СБУ разоблачили самую масштабную в Украине нарколабораторию по изготовлению особо опасного наркотического средства метадон".

Во время обыска домовладения обнаружено и изъято более 20 кг наркотических средств на общую сумму более 30 млн грн, десятки литров вещества из которой в дальнейшем изготавливали метадон, а также оборудования с помощью которого производился наркотическое средство.

Как отметили в СБУ, изъятая партия методона является крупнейшей в истории Украины.

"Оперативники спецслужбы установили, что участники этнической организованной группировки арендовали частный дом в Миргороде, в котором обустроили нарколабораторию. "Товар" злоумышленники планировали сбывать по всей территории страны через разветвленную сеть дилеров", - говорится в сообщении.

Крупнейшая в истории Украины партия метадона изъята на Полтавщине: 20 кг наркотиков и 300 кг прекурсоров на сумму 35 млн грн, задержаны трое, - СБУ 01

Вместе с тем, в СБУ добавили, что вместе с метадоном было изъято 300 кг прекурсоров и почти 50 л жидкого метадонового концентрата.

Крупнейшая в истории Украины партия метадона изъята на Полтавщине: 20 кг наркотиков и 300 кг прекурсоров на сумму 35 млн грн, задержаны трое, - СБУ 02

"Стоимость изъятых препаратов по ценам "черного рынка" составляет более 35 млн гривен", - добавили в СБУ.

Крупнейшая в истории Украины партия метадона изъята на Полтавщине: 20 кг наркотиков и 300 кг прекурсоров на сумму 35 млн грн, задержаны трое, - СБУ 03

В порядке ст. 208 УПК Украины задержаны 3 человека (огранизатор группировки и двое участников), причастных к совершению указанного незаконной деятельности.

Крупнейшая в истории Украины партия метадона изъята на Полтавщине: 20 кг наркотиков и 300 кг прекурсоров на сумму 35 млн грн, задержаны трое, - СБУ 04
Фото: пресс-служба СБУ

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины, продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Изъятое лабораторное оборудование и вещества направлены на экспертизу, по завершении которой будет принято решение о предъявлении задержанным подозрения.

Операция проводилась совместно с Департаментом противодействия наркопреступности Национальной полиции под процессуальным руководством прокуратуры.

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Крупнейшая в истории Украины партия метадона изъята на Полтавщине: 20 кг наркотиков и 300 кг прекурсоров на сумму 35 млн грн, задержаны трое, - СБУ 05
Крупнейшая в истории Украины партия метадона изъята на Полтавщине: 20 кг наркотиков и 300 кг прекурсоров на сумму 35 млн грн, задержаны трое, - СБУ 06
Крупнейшая в истории Украины партия метадона изъята на Полтавщине: 20 кг наркотиков и 300 кг прекурсоров на сумму 35 млн грн, задержаны трое, - СБУ 07
Крупнейшая в истории Украины партия метадона изъята на Полтавщине: 20 кг наркотиков и 300 кг прекурсоров на сумму 35 млн грн, задержаны трое, - СБУ 08

Крупнейшая в истории Украины партия метадона изъята на Полтавщине: 20 кг наркотиков и 300 кг прекурсоров на сумму 35 млн грн, задержаны трое, - СБУ 09

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