СБУ подтвердила, что Кафка воевал против Украины на стороне донецких террористов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом СБУ сообщила в ответе на запрос Радио Свобода.
"По имеющейся информации лицо с такими установочными данными является членом незаконного вооруженного формирования так называемых Л\ДНР", - сообщили в СБУ.
Ранее Радио Свобода сообщало, что гражданин Чехии Павел К. обвиняется прокуратурой этой страны по статье "терроризм". Из чешских СМИ стало известно, что его полное имя - Павел Кафка.
Не менее двух граждан Чехии чешские правоохранительные органы обвиняют в терроризме. За участие в боевых действиях на Донбассе в составе группировок "ЛНР" и "ДНР" им грозит до 15 лет лишения свободы.