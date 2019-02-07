Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
07.02.19 21:01

СБУ подтвердила, что Кафка воевал против Украины на стороне донецких террористов. ФОТО

Служба безопасности Украины подтвердила, что гражданин Чехии Павел Кафка воевал на стороне российских гибридных сил на Донбассе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом СБУ сообщила в ответе на запрос Радио Свобода.

"По имеющейся информации лицо с такими установочными данными является членом незаконного вооруженного формирования так называемых Л\ДНР", - сообщили в СБУ.

СБУ подтвердила, что Кафка воевал против Украины на стороне донецких террористов 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чешская прокуратура выдвинула обвинения двум своим гражданам, которые воевали наемниками за донецких террористов

Ранее Радио Свобода сообщало, что гражданин Чехии Павел К. обвиняется прокуратурой этой страны по статье "терроризм". Из чешских СМИ стало известно, что его полное имя - Павел Кафка.

Не менее двух граждан Чехии чешские правоохранительные органы обвиняют в терроризме. За участие в боевых действиях на Донбассе в составе группировок "ЛНР" и "ДНР" им грозит до 15 лет лишения свободы.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100