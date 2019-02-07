Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
07.02.19 23:54

В Киеве пьяный замглавы РГА на BMW травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту. Кличко заявил об увольнении чиновника. ФОТО

В Киеве нетрезвый заместитель председателя райгосадминистрации травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту.

В Киеве пьяный замглавы РГА на BMW травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту. Кличко заявил об увольнении чиновника. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В 20:36 на линию 102 поступило сообщение, что на Южном мосту в сторону левого берега произошло ДТП без пострадавших с участием двух машин: "Шкода" догнала "Ниссан". На место прибыл экипаж патрульных полицейских для оформления ДТП, который припарковал служебный автомобиль впереди "Ниссана".

В Киеве пьяный замглавы РГА на BMW травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту. Кличко заявил об увольнении чиновника 01

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пьяный водитель сбил двух гражданских и патрульного в Почаеве, - полиция. ФОТОрепортаж

При составлении материалов патрульная находилась между служебным автомобилем и "Ниссаном". В этот момент водитель автомобиля "БМВ", двигаясь в направлении левого берега, совершил столкновение с автомобилем "Шкода", который в свою очередь врезался в "Ниссан". В результате патрульную зажало между двумя машинами, она получила травму ноги. Кроме того, на плохое самочувствие пожаловались двое взрослых и несовершеннолетний ребенок, которые находились в салоне "Шкоды". Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В Киеве пьяный замглавы РГА на BMW травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту. Кличко заявил об увольнении чиновника 02
В Киеве пьяный замглавы РГА на BMW травмировал патрульную, которая оформляла ДТП на Южном мосту. Кличко заявил об увольнении чиновника 03

Также читайте: Сотрудника Верховной Рады Сорочика задержали на Львовщине за драку с патрульными

Установлено, что за рулем "БМВ" находился заместитель главы районной в городе Киеве государственной администрации, который имеет явные признаки алкогольного опьянения.

На месте ДТП работает группа следователей отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Проводятся первоочередные следственные действия. Решается вопрос о правовой квалификации события.

Мэр Киева Виталий Кличко написал в Фейсбуке: "Новость неприятная для меня. И как для гражданина, и как для руководителя города. Некоторые столичные чиновники разъезжают нетрезвыми за рулем, еще и устраивают ДТП. Одного такого завтра утром увольняю. Уже дал поручение главе Голосеевской райгосадминистрации срочно подать документы, необходимые для освобождения заместителя председателя РГА Юрия Ткаченко. И утром я их подпишу.

Этот "орел" устроил на Южном мосту в столице пьяное ДТП сегодня вечером. Чиновник, который в нетрезвом состоянии управлял автомобилем, въехал в автомобиль, по которому патрульная полиция в это время оформляла другое ДТП. В результате работник полиции получила травму ноги.

Я убежден, что такие чиновники, как Ткаченко, не должны работать на государственной службе. Человек, который садится нетрезвым за руль, - уже преступник, потому что создает угрозу здоровью и жизни других людей. Не вижу оснований работать с людьми, которые нагло нарушают правила поведения в обществе. И они должны нести по закону ответственность за свои действия".

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100