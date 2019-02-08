НАБУ проводит обыски в "Аграрном фонде" по делу о растрате 240 млн грн средств при закупке удобрений. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, передает Цензор.НЕТ.
"Детективы НАБУ в течение 7-8 февраля осуществляют обыски в ПАО "Аграрный фонд". Следственные действия санкционированы и проходят в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по факту растраты должностными лицами ПАО "Аграрный фонд" более 240 млн грн средств при закупке, хранении, упаковке удобрений в 2017-2018 годах", - говорится в сообщении.
"Отметим, что НАБУ обращалось к "Аграрному фонду" с требованием предоставить временный доступ к документам, необходимым для расследования. Однако служащие ПАО отказались выполнить решение суда и не предоставили документы. Поэтому, с целью объективного и всестороннего расследования детективы вынуждены изымать их в принудительном порядке. При этом представители ПАО сознательно затягивают завершение следственного действия. Сейчас из-за безответственности руководства ПАО около сотни его сотрудников находятся под открытым небом: вход в здание до завершения следственного действия им запрещен, о чем руководство ПАО сообщали неоднократно заранее. Тем не менее, сотрудников об этом не предупредили и теперь люди ожидают на морозе", - добавили в НАБУ.
Вместе с тем, в ПАО "Аграрний фонд" сообщили, чтр обыски начались 7 февраля в 14:00.
По словам председателя правления "Аграрного фонда" Андрея Радченко, обыски являются безосновательными. Соответственно нет никакого сомнения в том, что фонд сможет профинансировать посевную кампанию 2019 года в запланированном объеме, добавил он.
"Сегодняшние обыски в центральном офисе не имеют под собой никаких оснований. Только за прошлый год "Агрофонд" нарастил показатель чистой прибыли на 55% - до 147 млн грн. Минфин в ближайшее время должен принять решение о направлении ее в виде дивидендов в госбюджет", - заявил он.
Радченко подчеркнул, что "Аграрный фонд" фактически выполняет функции регулятора на аграрном рынке, финансируя посевную. Фонда, по его словам, третий год подряд активно увеличивает присутствие на рынке. "В 2015-м, когда наша команда возглавила Агрофонд, его доход составлял всего 2,9 млрд грн. Сегодня почти втрое больше - 6,9 млрд грн", - сказал он.
"Аграрный фонд" - оператор и кредитор аграрного сектора Украины. Фонд занимает 20% внутреннего рынка продовольственного зерна, доля Агрофонду на рынке муки составляет 13%. Активы предприятия оцениваются в 8,8 млрд. грн. ПАО входит в топ-100 налогоплательщиков страны. По данным фонда, в течение 2016-2018 года, "Аграрний фонд" уплатил в бюджет 211,5 млн грн дивидендов.