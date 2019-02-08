Микроавтобус влетел в грузовик в Виннице: погибли трое граждан Молдовы. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Винницкой области.
"8 февраля в 3:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что вблизи Западного автовокзала произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, водитель автомобиля "Фольксваген" (в салоне автомобиля находились граждане Республики Молдова) совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF, который был припаркован на обочине.
В результате ДТП три человека погибли и еще трое были госпитализированы в лечебное учреждение", - сказано в сообщении.
Как сообщает издание Винница.info ДТП произошло на Барском шоссе. По состоянию на 8.20 одна полоса дороги на Барском шоссе перекрыта.
"Одна полоса движения по Барскому шоссе перекрыта с 03:50. Пока будут осложнения в движении, так как продолжаются следственные действия", - сообщил командир батальона патрульной полиции в Винницкой области Дмитрий Кисличенко.
В отделе коммуникаций ГУ Нацполиции Винницкой области сообщили, что в микроавтобусе было 11 пассажиров и водитель.
"Три человека погибли. Еще трое госпитализированы в больницу. Все они граждане Молдовы. По факту ДТП возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК ", - сообщила руководитель отдела коммуникации Анна Олейник.
Отмечается, что спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали пострадавших и тела погибших из покореженного в ДТП автомобиля.