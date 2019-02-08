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08.02.19 15:26

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля. ФОТОрепортаж

Сегодня, 8 февраля, состоялось очередное пленарное заседание Верховной Рады.

Работа парламента началась с Часа вопросов к правительству.

Затем первый вице-спикер Ирина Геращенко объявила депутатские запросы, а народные депутаты выступили с заявлениями, сообщениями, предложениями.

Традиционно, как для пятницы, парламентарии сегодня не смогли рассмотреть ни одного законопроекта, а после Часа вопросов к правительству сессионный зал начал стремительно пустеть.

Рабочий день Верховной Рады в объективе фотокорреспондента Цензор.НЕТ.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 01

Пленарное заседание Верховной Рады, 8 февраля. Сессионный зал практически пуст.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 02

Игорь Шурма ("Оппоблок") подошел к вице-премьерам Иванне Климпуш-Цинцадзе и Павлу Розенко.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 03

Президиум ВР спикер Андрей Парубий и первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 04

Игорь Шурма (справа) и Сергей Шахов ("Воля народу", слева).

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 05

"Радикал" Игорь Мосийчук.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 06

Александр Кирш (НФ, слева, стоит) подошел к главе фракции "Оппоблока" Вадиму Новинскому (крайний справа) и Валерию Писаренко ("Видродження").

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 07

Новинский и Писаренко сегодня решили сидеть вместе.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 08

Тем временем Писаренко Валерий Владимирович (В.В.) решил ознакомиться с перепиской на своем телефоне на тему оптимизации бизнеса.

С его телефона было отправлено сообщение от женского лица абоненту "Юра Петренко" о том, что произошла "мискоммуникация" относительно найма на работу нового сотрудника в юридическую компанию. На что был получен ответ: "Практика в минусе. … Предложите конструкцию как видите будут зарабатываться деньги и можем хоть 10 человек еще взять".

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 09

Далее в переписке озвучивается перечень проектов, которыми занимается юрфирма: ликвидация представительства страхового брокера, покупка недвижимости в Вене, структурирование по Ныва, ликвидация проекта Турция, НАПК, передача компаний Драгон+, проекты ВВП.

"Также насчитываем в марте на договор по EBRD и на комиссионный договор с китайцами, прорабатываем еще несколько проектов для клиентов, которых приводит ВВ", - говорится в ответе.

На это "Юра Петренко" предложил: "Давайте сократим парня, который делает черновую работу".

Это предложение было одобрено.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 10

Александр Долженков ("Оппоблок", стоит спиной) подошел к коллегам. Новинский раздает указания. 

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 11

Ирина Геращенко и Анна Гопко (внефракционная) окружили главу МИД Павла Климкина.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 12

Владимир Литвин (внефракционный, справа) и Юлий Иоффе (внефракционный, слева).

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 13

Сектор НФ: Антон Геращенко (по центру в очках), Николай Княжицкий (стоит спиной).

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 14

Юрий Воропаев ("Оппоблок") подошел к Новинскому попрощаться.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 15

Сергей Власенко ("Батькивщина") и Валерий Писаренко.


Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 16

Мосийчук разговаривает по телефону.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 17

Литвин и Писаренко.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 18

Глава фракции БПП Артур Герасимов (стоит спиной) ведет беседу с Сергеем Шаховым и Сергеем Мельничуком (внефракционный, по центру с бородой).

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 19

Кабмин пришел Раду на Час вопросов. Антон Геращенко и Георгий Логвинский (НФ) о чем-то беседуют в правительственной ложе.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 20

Юрий Береза (НФ) обнимает Артура Герасимова.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 21

Береза обнимает Андрея Денисенко (внефракционный, в синем свитере).

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 22

Возможно, нардепы обсуждают принятый вчера законопроект Денисенко по переименованию Днепропетровской области в Сичеславскую.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 23

Шурма беседует с Игорем Поповым (Радикальная партия Олега Ляшко, справа).

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 24

Алексей Рябчин ("Батькивщина") дискутирует с Парубием.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 25

Олег Петренко общается с замглавы МВД Вадимом Трояном.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 26

Министры расходятся после завершения Часа вопросов.

Переписка Писаренко по оптимизации бизнеса, дискуссия Рябчина с Парубием, разговор Герасимова с Шаховым и Мельничуком, - работа ВР 8 февраля 27

Рябчин дискутирует с вице-премьерами Владимиром Кистионом и Геннадием Зубко.

Фото: Цензор.НЕТ

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