Две незаконные АЗС ликвидировали во Львовской области. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со сылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

На территории города Львова и одного из населенных пунктов региона было задокументировано незаконную деятельность двух подпольных АЗС, на которых осуществляли незаконную реализацию подакцизных товаров без соответствующих разрешительных документов.

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По результатам проведенных мероприятий были изъяты и переданы на ответственное хранение 38 тонн дизельного топлива общей ориентировочной стоимостью почти 1,1 млн грн.

















В отношении граждан, осуществляющих незаконную реализацию горючего, составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.164 КУоАП. Они направлены в суд для рассмотрения и принятия решения в соответствии с действующим законодательством.