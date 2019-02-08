Путинский глашатай, антикоррупционная вакцина, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

60 минут со сливным бачком
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - кремлевская пропагандистка Скабеева. ВИДЕО
Оружие, которого ни у кого нет
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия после выхода США из ядерного договора разрабатывает новые типы ракет, - Шойгу
Краткое содержание пресс-конференции Януковича
Читайте на "Цензор.НЕТ": Меня кинули, как лоха", - Янукович пожаловался, что представители ЕС "не сдержали обещания" от 21 февраля 2014 года. ВИДЕО
Кабоверденская русофобия
Читайте на "Цензор.НЕТ": 9,5 тонн кокаина, изъятого у российских моряков, сожгли в Кабо-Верде. ВИДЕО
Чумазик-2
Читайте на "Цензор.НЕТ": Вилкула облили зеленкой в Бердянске и не пустили в местный дом культуры: "Уезжай домой! Чемодан-вокзал-Россия!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Ямочный ремонт
Помните об этом...
Антикоррупционная вакцина
Путинский глашатай
Наблюдатель
Батя, они стараются
Даритель свободы вероисповедания
Больше фотошопов смотрите здесь