Путинский глашатай, антикоррупционная вакцина, кокаиновая русофобия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

60 минут со сливным бачком

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мы не допустим, чтобы в нашей Украине были бандеровцы, улицы Бандеры и Шухевича", - кремлевская пропагандистка Скабеева. ВИДЕО

Оружие, которого ни у кого нет

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия после выхода США из ядерного договора разрабатывает новые типы ракет, - Шойгу

Краткое содержание пресс-конференции Януковича

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меня кинули, как лоха", - Янукович пожаловался, что представители ЕС "не сдержали обещания" от 21 февраля 2014 года. ВИДЕО

Кабоверденская русофобия

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9,5 тонн кокаина, изъятого у российских моряков, сожгли в Кабо-Верде. ВИДЕО

Чумазик-2

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вилкула облили зеленкой в Бердянске и не пустили в местный дом культуры: "Уезжай домой! Чемодан-вокзал-Россия!". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Ямочный ремонт

Помните об этом...

Антикоррупционная вакцина

Путинский глашатай

Наблюдатель

Батя, они стараются

Даритель свободы вероисповедания

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