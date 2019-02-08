Дочери вице-премьера оккупационного "правительства" Крыма хотят представлять Украину на Евровидении. ФОТО

Об истории сестер-певиц пишет "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Анна и Мария Опанасюк родились в 1988 году в Симферополе в семье юристов, которые впоследствии заняли высокие должности в крымской власти. Мать близнецов Лариса Опанасюк является вице-премьером в оккупационном "правительстве" Сергея Аксенова.

Отец певиц – Александр Опанасюк – известный в Крыму судья. В 2014 Александр Опанасюк перешел на службу России и был назначен судьей так называемого "Верховного суда Крыма". В 2016 вышел на пенсию.

В Украине супруги Опанасюк являются фигурантами уголовных производств о госизмене и базы "Миротворец". Но оба недоступны органам следствия, потому что живут в оккупированном Крыму.

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Их дочери-близнецы получали образование сначала в Харькове, а потом в Киеве. Сейчас девушки живут и строят карьеру в столице.

В 2011 и 2013 годах дуэт "Анна-Мария" выступал для крымского правительства, функционеров Партии регионов и местных бизнесменов на акции "Успех года". Но в 2013–2014 годах певицы поддержали Революцию достоинства и пели со сцены на Майдане для ее участников.

Летом 2014 года Анна и Мария чуть не снялись в рекламе российского бренда одежды и аксессуаров BAON, лицом которого является российский актер Иван Охлобыстин, поддерживающий боевиков на Донбассе.

В СМИ вспыхнул скандал, который участницы группы назвали "информационной войной". Они объяснили, что согласились сниматься в российской рекламе, потому что их "зацепил сам месседж кампании "Российский бренд и дуэт из Украины. Докажем всем, что мы делаем шаги навстречу друг другу". При этом девушки заверили, что не отказываются от своей гражданской позиции в поддержку Украины.

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В итоге Анна и Мария Опанасюк отказались от рекламной фотосессии с Охлобыстиным, потому что он появился на сцене в футболке с надписью "ДНР" и с автоматом в руках. Крымчанки сказали, что для них это неприемлемо.

Концерты в Крыму Анна и Мария не дают, но регулярно бывают в Крыму у родных.

"Радіо Свобода" отмечает, что если дуэт будет представлять Украину на "Евровидении", крымское происхождение может повысить их шансы на успех. Ведь смс с российских мобильных номеров крымчан, по правилам, будут зачислены в пользу участников из Украины.

Имя победителя отбора, который представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве (Израиль), станет известно 23 февраля.

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В конкурсе "Евровидение" крымчанки участвовали дважды. 2016 победа в нем досталась украинской певице крымскотатарского происхождения Джамале. А в 2013 году украинская певица Злата Огневич, детство которой прошло в Судаке, заняла третье место.