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08.02.19 15:52

Дочери вице-премьера оккупационного "правительства" Крыма хотят представлять Украину на Евровидении. ФОТО

Анна и Мария Опанасюк родились и провели детство в Крыму, но давно живут на материковой части Украины. Они выступали на Евромайдане и декларируют проукраинскую позицию, хотя чуть не снялись в рекламе с Охлобыстиным.

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Об истории сестер-певиц пишет "Радіо Свобода", информирует Цензор.НЕТ.

Анна и Мария Опанасюк родились в 1988 году в Симферополе в семье юристов, которые впоследствии заняли высокие должности в крымской власти. Мать близнецов Лариса Опанасюк является вице-премьером в оккупационном "правительстве" Сергея Аксенова.

Дочери вице-премьера оккупационного правительства Крыма хотят представлять Украину на Евровидении 01

Отец певиц – Александр Опанасюк – известный в Крыму судья. В 2014 Александр Опанасюк перешел на службу России и был назначен судьей так называемого "Верховного суда Крыма". В 2016 вышел на пенсию.

Дочери вице-премьера оккупационного правительства Крыма хотят представлять Украину на Евровидении 02

В Украине супруги Опанасюк являются фигурантами уголовных производств о госизмене и базы "Миротворец". Но оба недоступны органам следствия, потому что живут в оккупированном Крыму.

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Их дочери-близнецы получали образование сначала в Харькове, а потом в Киеве. Сейчас девушки живут и строят карьеру в столице.

Дочери вице-премьера оккупационного правительства Крыма хотят представлять Украину на Евровидении 03

В 2011 и 2013 годах дуэт "Анна-Мария" выступал для крымского правительства, функционеров Партии регионов и местных бизнесменов на акции "Успех года". Но в 2013–2014 годах певицы поддержали Революцию достоинства и пели со сцены на Майдане для ее участников.

Летом 2014 года Анна и Мария чуть не снялись в рекламе российского бренда одежды и аксессуаров BAON, лицом которого является российский актер Иван Охлобыстин, поддерживающий боевиков на Донбассе.

В СМИ вспыхнул скандал, который участницы группы назвали "информационной войной". Они объяснили, что согласились сниматься в российской рекламе, потому что их "зацепил сам месседж кампании "Российский бренд и дуэт из Украины. Докажем всем, что мы делаем шаги навстречу друг другу". При этом девушки заверили, что не отказываются от своей гражданской позиции в поддержку Украины.

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В итоге Анна и Мария Опанасюк отказались от рекламной фотосессии с Охлобыстиным, потому что он появился на сцене в футболке с надписью "ДНР" и с автоматом в руках. Крымчанки сказали, что для них это неприемлемо.

Концерты в Крыму Анна и Мария не дают, но регулярно бывают в Крыму у родных.

Дочери вице-премьера оккупационного правительства Крыма хотят представлять Украину на Евровидении 04

"Радіо Свобода" отмечает, что если дуэт будет представлять Украину на "Евровидении", крымское происхождение может повысить их шансы на успех. Ведь смс с российских мобильных номеров крымчан, по правилам, будут зачислены в пользу участников из Украины.

Имя победителя отбора, который представит Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в Тель-Авиве (Израиль), станет известно 23 февраля.

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В конкурсе "Евровидение" крымчанки участвовали дважды. 2016 победа в нем досталась украинской певице крымскотатарского происхождения Джамале. А в 2013 году украинская певица Злата Огневич, детство которой прошло в Судаке, заняла третье место.

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