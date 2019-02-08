С начала года военная прокуратура задержала за взяточничество 52 человека в 48 производствах, - главный военный прокурор Матиос. ФОТО

Об этом написал в Фейсбуке главные военный прокурор Анатолий Матиос, сообщает Цензор.НЕТ.

"С Нового года по 8 февраля военными прокурорами задержаны за взятки 52 человека (в 48 производствах). Так сказать чуть больше полутора взяточника день). Общая сумма взяток 4 млн 200 тыс.", – написал Матиос.

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"По материалам оперативных подразделений Национальной полиции задокументированы 23 таких факта, Службы безопасности Украины – 18 Госпогранслужбы Украины – 7", – добавил он.

Информацию главные военный прокурор снабдил таким комментарием: "Ничего не меняется или нам срочно "нужен" антикоррупционный суд".

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