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09.02.19 00:56

Украинская делегация в ПАСЕ провела "откровенный разговор" с бельгийцем Рейндерсом - претендентом на главу генсека Совета Европы. ФОТО

Украинская делегация в ПАСЕ встретилась с вице-премьер-министром Бельгии, министром иностранных дел Дидье Рейндерсо. Он является одним из реальных претендентов на пост Генсека СЕ после окончания каденции Янгланд. Выборы состоятся уже летом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написала в Фейсбуке член делегации, первый вице-спикер ВР Ирина Геращенко.

Геращенко отметила: "Очень откровенный разговор, который вышел вышел за рамки определенного протоколом времени на час.

Наша делегация обозначила все наиболее серьезные проблемы, в первую очередь продолжения агрессивной политики Российской Федерации в Украине и в мире. Неадекватность РФ разрушает и институт СЕ. Обменялись мнениями по безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе и в Крыму, проблеме освобождения заложников.

Особое внимание уделили открытой агрессии РФ в районе Керченского пролива. Мы ожидаем от партнеров введение "Азовского пакета санкций" против РФ.

Говорили и о политических рисках "Северного потока- 2". Спасибо всем коллегам". 

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Украинская делегация в ПАСЕ провела откровенный разговор с бельгийцем Рейндерсом - претендентом на главу генсека Совета Европы 01
Украинская делегация в ПАСЕ провела откровенный разговор с бельгийцем Рейндерсом - претендентом на главу генсека Совета Европы 02

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