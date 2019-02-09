"Кто заказал Гандзюк?": Охрана на форуме Порошенко не дала активисту Выговскому поднять плакат с фамилиями Рищука и Гордеева и забрала у него телефон. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в группе в Facebook "Хто замовив Катю Гандзюк?"

"Активисту Николаю Выговскому, который пришел на встречу с Петром Порошенко, не дали задать президенту вопрос: когда двое заказчиков убийства Екатерины - Андрей Гордеев и Евгений Рищук - будут сняты с их должностей?

Двое охранников Порошенко держали его за плечи и не давали встать с места и поднять плакат. Требование показать свои документы проигнорировали, а когда активист попытался сфотографировать провокаторов, забрали телефон. Плакат, который держал Николай, порвали.

Такова свобода слова в Украине. Перед выборами, когда кандидаты больше всего волнуются за свои рейтинги и репутацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За неделю до нападения на Гандзюк юрист главы Херсонского облсовета Мангера за бесценок сдал предполагаемому организатору ее убийства Левину отель на берегу моря, - "Схемы". ФОТО

Хотите еще поговорить о том, что инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" направлена ​​на то, чтобы уничтожить репутацию Порошенко? Почему бы гаранту просто не ответить на вопрос, когда двое его однопартийцев будут отправлены на политическую свалку? Почему бы просто не избавиться от людей, которые, собственно и портят его репутацию?

Все просто - обвинять активистов в провокациях, перекладывать ответственность на политических оппонентов, рассказывать, почему дело трудно сдвинуть с места легче, чем наконец начать что-то делать", - сказано в сообщении.



