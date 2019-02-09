"Кто заказал Гандзюк?": Охрана на форуме Порошенко не дала активисту Выговскому поднять плакат с фамилиями Рищука и Гордеева и забрала у него телефон. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в группе в Facebook "Хто замовив Катю Гандзюк?"
"Активисту Николаю Выговскому, который пришел на встречу с Петром Порошенко, не дали задать президенту вопрос: когда двое заказчиков убийства Екатерины - Андрей Гордеев и Евгений Рищук - будут сняты с их должностей?
Двое охранников Порошенко держали его за плечи и не давали встать с места и поднять плакат. Требование показать свои документы проигнорировали, а когда активист попытался сфотографировать провокаторов, забрали телефон. Плакат, который держал Николай, порвали.
Такова свобода слова в Украине. Перед выборами, когда кандидаты больше всего волнуются за свои рейтинги и репутацию.
Хотите еще поговорить о том, что инициатива "Кто заказал Катю Гандзюк?" направлена на то, чтобы уничтожить репутацию Порошенко? Почему бы гаранту просто не ответить на вопрос, когда двое его однопартийцев будут отправлены на политическую свалку? Почему бы просто не избавиться от людей, которые, собственно и портят его репутацию?
Все просто - обвинять активистов в провокациях, перекладывать ответственность на политических оппонентов, рассказывать, почему дело трудно сдвинуть с места легче, чем наконец начать что-то делать", - сказано в сообщении.