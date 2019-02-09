Акция "Кто заказал Катю Гандзюк?" прошла во время встречи Тимошенко с избирателями в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Во время выступления Юлии Тимошенко группа активистов развернула банеры и скандировала "Кто заказал Катю Гандзюк?". Чтобы недопустить возможных конфликтов со сторонниками лидера БЮТ, которые собрались на площади, вокруг активистов стоял кордон полицейских.

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Напоминаем, 31 июля 2018 года на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

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Генпрокурор Юрий Луценко 4 декабря заявил, что по делу об убийстве Екатерины Гандзюк объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин. Луценко отметил, что Левин, по версии следствия, является ключевой фигурой в совершении преступления. Что касается заказчика убийства, генпрокурор сообщил, что версий у следствия много, и большинство из них сводится к конкретным лицам, однако назвать фамилии он пообещал лишь тогда, когда будет объявлено и подготовлено подозрение.

Отец Катерины Гандзюк Виктор Гандзюк заявил, что глава Херсонского облсовета Владислав Мангер и глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев тесно сотрудничают с подозреваемым в организации убийства криминальным авторитетом Левиным.

В ответ на это Мангер заявил, что "использовать убитых горем людей в политической борьбе – это верх цинизма".

Фото и видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ