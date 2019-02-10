Государство должно финансировать украинское кино, и в первую очередь фильмы о войне, - Порошенко. ФОТОрепортаж

Об этом написал в Facebook президент Петр Порошенко, который также присутствовал на встрече вместе с супругой Мариной, информирует Цензор.НЕТ.

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"Все разговоры в таком кругу только о важном - о войне и победе, возвращение Крыма и Донбасса и счастливом будущем Украины, о развитии искусства, особенно во время войны. Очень интересно было послушать истории со съемок фильма и вместе от души петь украинские песни. И ароматный плов в такой компании подходит, как в нашем Бахчисарае!

После таких разговоров сразу возникает вопрос: если не будет языка и культуры, что же тогда будут защищать наши воины? И поэтому государство должно финансировать украинское кино, и в первую очередь фильмы о войне - пока раны свежие, и правду не забыть и не скрыть. Рад, что Ахтем уже работает над новой картиной об одной из героических операций российско-украинской войны. Уверен, что как и "Киборги", этот фильм покорит не только украинского, но и европейского и мирового зрителя.

Искренне благодарен за такой ​​душевный и открытый разговор", - написал президент.

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Напомним, премьера кинокартины "Киборги" состоялась 7 декабря 2017 года.

По словам председателя Государственного агентства по вопросам кино Филиппа Ильенко, фильм стал абсолютным украинским рекордсменом отечественного проката за весь период независимости Украины. За два месяца проката ленту посмотрели более 310 тысяч зрителей, сумма сборов составляет более 22,5 млн грн.

Военная драма "Киборги" посвящена одной из самых героических страниц новейшей истории Украины - обороне Донецкого аэропорта. Съемочная группа вместе с фондом "Вернись живым" запустили социальную инициативу #ЯНебайдужий, благодаря которой 5 грн с каждого купленного билета идут на помощь семьям погибших в донецком аэропорту.

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