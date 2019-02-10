Автомобиль с контрабандной икрой задержан на границе с РФ на Харьковщине, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Автомобиль "УАЗ" военнослужащие остановили на направлении российского н.п.Новопетровка и украинского Отрадное. Доставить из России в Украину товар пытался наш соотечественник. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено 250 кг икры красной и 60 ящиков с 300 банками икры щуки по 110 граммов каждая.
Правонарушитель был задержан, товар и транспортное средство изъято и установленным порядком переданы компетентным органам. Его стоимость установит экспертиза.
В отношении гражданина Украины составлены административные документы о нарушение государственной границы, его дальнейшую судьбу решит суд.