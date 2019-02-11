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11.02.19 21:43

Неизвестные принесли под офис журналиста Гордона свиную голову. Тот заявил, что из нее получился "невкусный холодец". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинскому журналисту Дмитрию Гордону неизвестные хулиганы подбросили под офис отрезанную свиную голову.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает фейсбук-сообщество "Киев оперативный".

Отмечается, что неизвестные принесли к офису журналиста голову свиньи на вилах, на пятаке которой был одет презерватив.

Также хулиганы нарисовали свиную голову на асфальте, подписав ее нецензурным словом.

Как рассказал в эфире телеканала NewsOne сам журналист, голову утром обнаружили сотрудники редакции, которые пришли на работу.

"Честно вам скажу: я очень расстроился. Мы из этой свиной головы приготовили холодец, а он оказался невкусным. Могли бы подбросить что-то получше, по большому счету. Идиоты, вернее, идиот. Потому что нами установлено, что за этой акцией стоит один из кандидатов в президенты", – сказал журналист.

Гордон подал заявление в полицию, и пока продолжаются следственные действия, не может назвать фамилию этого кандидата.

"Я обещаю назвать его фамилию, пусть закончится следствие. Просто болван. А болванами быть нельзя, потому что за это наказывают. Он будет наказан. Конечно же, по закону. Учитывая, что там были вилы, могу сказать лишь, что это не Ляшко", – отметил журналист.

Неизвестные принесли под офис журналиста Гордона свиную голову. Тот заявил, что из нее получился невкусный холодец 01
Неизвестные принесли под офис журналиста Гордона свиную голову. Тот заявил, что из нее получился невкусный холодец 02

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