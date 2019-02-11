Неизвестные принесли под офис журналиста Гордона свиную голову. Тот заявил, что из нее получился "невкусный холодец". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает фейсбук-сообщество "Киев оперативный".

Отмечается, что неизвестные принесли к офису журналиста голову свиньи на вилах, на пятаке которой был одет презерватив.





Также хулиганы нарисовали свиную голову на асфальте, подписав ее нецензурным словом.

Как рассказал в эфире телеканала NewsOne сам журналист, голову утром обнаружили сотрудники редакции, которые пришли на работу.

"Честно вам скажу: я очень расстроился. Мы из этой свиной головы приготовили холодец, а он оказался невкусным. Могли бы подбросить что-то получше, по большому счету. Идиоты, вернее, идиот. Потому что нами установлено, что за этой акцией стоит один из кандидатов в президенты", – сказал журналист.

Гордон подал заявление в полицию, и пока продолжаются следственные действия, не может назвать фамилию этого кандидата.

"Я обещаю назвать его фамилию, пусть закончится следствие. Просто болван. А болванами быть нельзя, потому что за это наказывают. Он будет наказан. Конечно же, по закону. Учитывая, что там были вилы, могу сказать лишь, что это не Ляшко", – отметил журналист.







