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11.02.19 23:51

Преступная группа, укравшая из банкомата 600 тыс. грн, задержана на Волыни, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Волынской области задержали группу злоумышленников, которые похитили из банкомата две кассеты с деньгами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Преступная группа, укравшая из банкомата 600 тыс. грн, задержана на Волыни, - Нацполиция 01

"В воскресенье 10 февраля утром полицейские задержали на месте преступления группу лиц, которые с помощью инструментов повредили банкомат и похитили две кассеты с деньгами. Сумма причиненного ущерба финансовому учреждению составляет 600 тыс. гривен.

Преступная группа, укравшая из банкомата 600 тыс. грн, задержана на Волыни, - Нацполиция 02

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Преступная группа, укравшая из банкомата 600 тыс. грн, задержана на Волыни, - Нацполиция 03

Деньги и орудие преступления изъяли, в частности, болгарку для резки по металлу, отвертки, рулоны самоклеящейся пленки и сердцевину замка. Злоумышленников задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им объявлено о подозрении по ч.5 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в полиции.

Преступная группа, укравшая из банкомата 600 тыс. грн, задержана на Волыни, - Нацполиция 04

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Преступная группа, укравшая из банкомата 600 тыс. грн, задержана на Волыни, - Нацполиция 05

Злоумышленники - ранее судимые 40-летний житель Луцка, 33-летний уроженец Закарпатья и 34-летний уроженец Ривненщины. Им грозит от семи до двенадцати лет заключения с конфискацией имущества.

Преступная группа, укравшая из банкомата 600 тыс. грн, задержана на Волыни, - Нацполиция 06

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