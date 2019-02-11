Новоназначенный посол Армении Сейранян передал копии верительных грамот в МИД Украины. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД, в ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы украинского-армянских отношений, в частности, направления сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, взаимоотношения на межпарламентском уровне.
Состоялся обмен мнениями относительно позиций двух государств в рамках международных организаций. Посла отдельно проинформировали о продолжающейся российской агрессии против Украины и ее последствиях для европейской безопасности.