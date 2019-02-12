Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
12.02.19 00:21

Уже 50 радаров TruCam используют патрульные на дорогах Украины, - Нацполиция. КАРТА

С понедельника, 11 февраля, патрульная полиция начала использовать еще 20 радаров для измерения скорости на дорогах TruCam.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу Нацполиции, сейчас таких радаров на украинских дорогах уже 50.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 43 тысяч нарушений скоростного режима зафиксировано на дорогах с начала применения камер TruCam, - Нацполиция

"С сегодняшнего дня увеличилось количество радаров для измерения скорости TruCam на дорогах всей страны, теперь их будет не 30, а 50", - говорится в сообщении.

Отмечается, что TruCam появились на Одесской трассе, Набережном шоссе в Киеве, на улицах Днепра и Харькова.

На опубликованной карте с местами расположения радаров новые места измерения отмечены красным, а те, что уже были - синим.

Уже 50 радаров TruCam используют патрульные на дорогах Украины, - Нацполиция 01

Также читайте: Благодаря радарам TruCam за месяц обнаружили более 16 000 нарушений, - полиция

Уже 50 радаров TruCam используют патрульные на дорогах Украины, - Нацполиция 02
Уже 50 радаров TruCam используют патрульные на дорогах Украины, - Нацполиция 03
Уже 50 радаров TruCam используют патрульные на дорогах Украины, - Нацполиция 04

Читайте также: Менее чем за месяц использования TruCam полицейские поймали на превышении скорости 8000 водителей, - Билошицкий

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100