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12.02.19 13:51

Полицейские задержали 22-летнего ранее судимого мужчину, который грабил школьников в Шевченковском районе Киева. ВИДЕО+ФОТО

Оперативники задержали ранее судимого злоумышленника, который грабил школьников в Шевченковском районе Киева. Он обоснованно подозревается в совершении трех тяжких преступлений. Во время задержания злоумышленника, который оказал сопротивление, пострадал полицейский, который получил закрытый перелом ноги. По данному факту возбуждено уголовное производство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в г. Киеве.

Сообщается, что в дежурную часть Шевченковского управления обратились родители, которые рассказали, что у их детей неизвестный отбирал мобильные телефоны.

Полицейские установили, что мужчина совершал преступления, когда дети возвращались из школы домой.

"Мы провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате установили злоумышленника, это - 22-летний житель Шевченковского района столицы, ранее судимый за совершение грабежей", - сообщил начальник отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов.

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Отмечается, что когда злоумышленник заметил правоохранителей, он предпринял попытку скрыться и оказал сопротивление. При этом полицейского, который пытался его догнать, он толкнул, в результате чего тот упал и получил перелом ноги.

Полицейские задержали 22-летнего ранее судимого мужчину, который грабил школьников в Шевченковском районе Киева 01

Кроме того сообщается, что сотрудники уголовного розыска выяснили, что он причастен как минимум к трем ограблениям на территории Шевченковского района города Киева, поэтому правоохранители проверяют его причастность к совершению других преступлений.

Следователи расследуют уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Полицейские задержали 22-летнего ранее судимого мужчину, который грабил школьников в Шевченковском районе Киева 02

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявили о подозрении. Следователь готовит ходатайство в суд об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.

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