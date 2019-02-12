Полицейские задержали 22-летнего ранее судимого мужчину, который грабил школьников в Шевченковском районе Киева. ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции в г. Киеве.

Сообщается, что в дежурную часть Шевченковского управления обратились родители, которые рассказали, что у их детей неизвестный отбирал мобильные телефоны.

Полицейские установили, что мужчина совершал преступления, когда дети возвращались из школы домой.

"Мы провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий. В результате установили злоумышленника, это - 22-летний житель Шевченковского района столицы, ранее судимый за совершение грабежей", - сообщил начальник отдела полиции №2 Шевченковского управления полиции Александр Дыбов.

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Отмечается, что когда злоумышленник заметил правоохранителей, он предпринял попытку скрыться и оказал сопротивление. При этом полицейского, который пытался его догнать, он толкнул, в результате чего тот упал и получил перелом ноги.

Кроме того сообщается, что сотрудники уголовного розыска выяснили, что он причастен как минимум к трем ограблениям на территории Шевченковского района города Киева, поэтому правоохранители проверяют его причастность к совершению других преступлений.

Следователи расследуют уголовные производства по ч. 2 ст. 186 (грабеж), ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Фигуранта задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему объявили о подозрении. Следователь готовит ходатайство в суд об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы.