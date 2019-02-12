Сеанс массового гипноза, предвыборное обострение чувств, бляха-муха третьего тысячелетия. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Сеанс массового гипноза
Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко: "Нам надо вернуть Крым и Донбасс и привлечь РФ к ответственности как государство-оккупант"
Предвыборное обострение чувств
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мальчик в Борисполе прождал час и рыдал на всю улицу - хотел селфи с президентом. Порошенко услышал его через стекло авто и вышел фотографироваться. ФОТО
Наблюдатели из-за поребрика
Читайте на "Цензор.НЕТ": На украинских выборах будет максимальное количество международных наблюдателей и не будет ни одного наблюдателя от РФ, - Климкин
Бляха-муха третьего тысячелетия
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Бляха-муха!" - Ирина Луценко перепутала текст доклада во время выступления в ВР. ВИДЕО
Граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы...
Не превращайся в гречку!
Счастливые российские молодожены
А потом обсудим госдолг США...
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