Волонтерам "Мега-полиграфа" нужна помощь с ремонтом автомобиля для снайперов и покупкой необходимых вещей для воинов-реактивщиков. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Мега-полиграфа" в Facebook.

"Паджерик сегодня заезжает на замену грм (ролики и все ремни) и через день-два будет готов к передаче снайперам в 25-ю ОВДБ. Поменяны все тех. жидкости (в том числе коробка/раздатка), колодки, шаровые, тормозные трубки, передние аморты, перебраны мосты. Итого (с учетом доставки из Львова) должны около 9000 грн. За последние 2 недели собрали чуть больше 4000...", - говорится в сообщении.





Также в сообщении волонтеров отмечается, что дефибриллятор будет доставлен военным медикам сразу после замены аккумуляторов (точная сумма пока неизвестна, но приблизительно до 1000 грн).





"После прошлой публикации с нами связался Гена из Полтавы и предложил подарить свою Таврию. Надеемся что уже на следующей неделе она попадет в Широкино к тем, кого там нет ;)

А это еще одна 5-кубовая бочка еще в начале года уехала на фронт - забыли написать об этом сразу", - сказано в сообщении.

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Кроме того, волонтеры со вчерашнего дня начали отправлять снайперам очередную партию мишеней.





Фото: "Мега-Полиграф"/Facebook

"Скоро очень близкое нам подразделение реактивщиков заходит на фронт. Кроме того, что есть в наличии на складе надо: кабель (хотя бы 300 м), набор ключей и головок, пуско-зарядное, пленка, булерьян, хотя бы пара "шмельков" или пара балонов и пара б\у плит. По прежнему ждут ремонта 2 генератора... (находятся в Киеве, у нас на складе)", - сказано в сообщении.

Связаться с волонтерами можно по телефонам: 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815

Киев, Марка Вовчка 12\14

Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:

Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович

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ИПН: 2390702897