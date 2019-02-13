С погибшим на Донбассе воином 93-й ОМБр Игорем Наконечным простились в Донецкой области. ФОТОрепортаж

Об этом говорится на Фейсбук-странице 93-й ОМБр, передает Цензор.НЕТ.

Вчера, 12 февраля, в селе Бахчевик Волновахского района Донецкой области состоялось прощание с Игорем Наконечным (позывной Замок), 1988 года рождения, старшим солдатом 93-й отдельной механизированной бригады, который погиб 8 февраля, в районе Авдеевской промзоны в Донецкой области во время боевого дежурства.

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"Сегодня проводили в последний путь Героя войны с российским оккупантом Игоря Наконечного. Воина похоронили в его родном поселке Бахчевик Волновахского района Донецкой области. Провожать воина 93-й бригады Холодный Яр пришли жена, мать, сестры, родственники, друзья. Также присутствовали боевые побратимы из нашей бригады, других боевых соединений, где служил Игорь, и местные власти", - сообщает бригада.

Украинский воин Игорь Наконечный







