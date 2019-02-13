Львовский патрульный требовал $1200 за возвращение изъятых за пьяную езду прав: взяточник пойман на горячем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.
Старший инспектор отдела административной практики управления патрульной полиции Львова требовал от местного жителя 1200 долларов за возвращение водительского удостоверения, которое было изъято ранее за вождение в нетрезвом состоянии.
"Оперативники спецслужбы задержали полицейского после получения всей суммы неправомерной выгоды. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия", - сообщают в патрульной полиции.
Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.