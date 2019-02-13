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13.02.19 11:32

Львовский патрульный требовал $1200 за возвращение изъятых за пьяную езду прав: взяточник пойман на горячем. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Патрульного полицейского уличили во взяточничестве сотрудники СБУ во Львовской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБ Украины.

Старший инспектор отдела административной практики управления патрульной полиции Львова требовал от местного жителя 1200 долларов за возвращение водительского удостоверения, которое было изъято ранее за вождение в нетрезвом состоянии.

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"Оперативники спецслужбы задержали полицейского после получения всей суммы неправомерной выгоды. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия", - сообщают в патрульной полиции.

Львовский патрульный требовал $1200 за возвращение изъятых за пьяную езду прав: взяточник пойман на горячем 01
Львовский патрульный требовал $1200 за возвращение изъятых за пьяную езду прав: взяточник пойман на горячем 02Львовский патрульный требовал $1200 за возвращение изъятых за пьяную езду прав: взяточник пойман на горячем 03

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

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