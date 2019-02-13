Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
13.02.19 12:13

Инклюзивный арт-проект "Краще Разом" даст в Киеве 26 февраля единственный спектакль по мотивам поэмы Кэрролла. ФОТО

В киевском Театре на Подоле состоится спектакль "Охота на Снарка" по мотивам одноименной поэмы Льюиса Кэрролла. Его подготовка и реализация - дело рук арт-проекта "Краще Разом", миссия которого заключается в развитии сотрудничества и построении связей между людьми с инвалидностью и без.

Инклюзивный арт-проект "Краще Разом" даст в Киеве 26 февраля единственный спектакль по мотивам поэмы Кэрролла. ФОТО

Об этом со ссылкой на депутата горсовета Кривого Рога от "Силы людей" Юлия Морозова сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши уникальные "Краще Разом" в Киеве через 12 дней. Выступят в Театре на Подоле", - написал он.

Читайте также: Самые высокие показатели по внедрению инклюзивного образования – в Днепропетровской области, - Марина Порошенко

"Приглашаем вас посмотреть наше абсурдное представление о том, как экипаж корабля во главе с вожаком Будозвоном отправляется на поиск чего-то, что называется Снарком", - говорится в анонсе мероприятия в Facebook.

Проект "Краще Разом" реализуется культурно-общественным центром ШELTER + (Кривой Рог, Украина) при поддержке и содействии Посольства Великобритании в Украине (British Embassy Kyiv) и Канадского Фонда поддержки местных инициатив (Embassy of Canada in Ukraine). Его цель - предоставить людям с инвалидностью доступ к искусству, а также возможность полноценной интеграции в общество.

Инклюзивный арт-проект Краще Разом даст в Киеве 26 февраля единственный спектакль по мотивам поэмы Кэрролла 01
Инклюзивный арт-проект Краще Разом даст в Киеве 26 февраля единственный спектакль по мотивам поэмы Кэрролла 02
Инклюзивный арт-проект Краще Разом даст в Киеве 26 февраля единственный спектакль по мотивам поэмы Кэрролла 03

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100