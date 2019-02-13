Инклюзивный арт-проект "Краще Разом" даст в Киеве 26 февраля единственный спектакль по мотивам поэмы Кэрролла. ФОТО

Об этом со ссылкой на депутата горсовета Кривого Рога от "Силы людей" Юлия Морозова сообщает Цензор.НЕТ.

"Наши уникальные "Краще Разом" в Киеве через 12 дней. Выступят в Театре на Подоле", - написал он.

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"Приглашаем вас посмотреть наше абсурдное представление о том, как экипаж корабля во главе с вожаком Будозвоном отправляется на поиск чего-то, что называется Снарком", - говорится в анонсе мероприятия в Facebook.

Проект "Краще Разом" реализуется культурно-общественным центром ШELTER + (Кривой Рог, Украина) при поддержке и содействии Посольства Великобритании в Украине (British Embassy Kyiv) и Канадского Фонда поддержки местных инициатив (Embassy of Canada in Ukraine). Его цель - предоставить людям с инвалидностью доступ к искусству, а также возможность полноценной интеграции в общество.





