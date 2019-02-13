Античность не пережила российских оккупантов: в Керчи рухнули колонны на руинах Пантикапея. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Керчь.FM.
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На данный момент все упавшие части колонн вывезли сотрудники музея.
Напомним, 28 января колонны "подперли", чтобы они не упали, но это не помогло. Колонны пританея (здания общественного совета) находятся на вершине горы Митридат в центре оккупированной Керчи.
Ранее на официальном сайте заповедника обнародовали заявление пособницы оккупантов Татьяны Умрихиной, которая утверждает, что состояние объекта "не является критическим". Умрихина пояснила происходящее "природно-климатическим фактором", к которому отнесла суточные перепады температуры и землетрясения, которые происходили в Керченском проливе.
Пантикапей – древнегреческий город, основанный в конце VII века до до нашей эры выходцами из Милета на месте современной Керчи. Руины Пантикапея на горе Митридат в Керчи являются памятником культурного наследия национального значения Украины.