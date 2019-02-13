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13.02.19 13:45

Античность не пережила российских оккупантов: в Керчи рухнули колонны на руинах Пантикапея. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В оккупированной Керчи на руинах Пантикапея рухнули античные колонны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Керчь.FM.

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На данный момент все упавшие части колонн вывезли сотрудники музея.

Античность не пережила российских оккупантов: в Керчи рухнули колонны на руинах Пантикапея 01
Античность не пережила российских оккупантов: в Керчи рухнули колонны на руинах Пантикапея 02
Античность не пережила российских оккупантов: в Керчи рухнули колонны на руинах Пантикапея 03

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Античность не пережила российских оккупантов: в Керчи рухнули колонны на руинах Пантикапея 04

Напомним, 28 января колонны "подперли", чтобы они не упали, но это не помогло. Колонны пританея (здания общественного совета) находятся на вершине горы Митридат в центре оккупированной Керчи.

Античность не пережила российских оккупантов: в Керчи рухнули колонны на руинах Пантикапея 05

Ранее на официальном сайте заповедника обнародовали заявление пособницы оккупантов Татьяны Умрихиной, которая утверждает, что состояние объекта "не является критическим". Умрихина пояснила происходящее "природно-климатическим фактором", к которому отнесла суточные перепады температуры и землетрясения, которые происходили в Керченском проливе.

Пантикапей – древнегреческий город, основанный в конце VII века до до нашей эры выходцами из Милета на месте современной Керчи. Руины Пантикапея на горе Митридат в Керчи являются памятником культурного наследия национального значения Украины.

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