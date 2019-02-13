Цензор.НЕТ

Меню |Фоторепортажи Полная версия UKRUEN
13.02.19 14:01

Гриценко приглашают на заседание ВСК по разворовыванию в ВСУ с 2004 по 2017 года для предоставления объяснений. ДОКУМЕНТ

Кандидата в президенты, экс-главу Минобороны Анатолия Гриценко вызывают на заседание Временной следственной комиссии (ВСК) ВР по проведению расследования сведений относительно фактов разворовывания в Вооруженных Силах Украины и подрыва обороноспособности государства в период с 2004 по 2017 гг.

Гриценко приглашают на заседание ВСК по разворовыванию в ВСУ с 2004 по 2017 года для предоставления объяснений. ДОКУМЕНТ

Соответствующее обращение с подписью главы ВСК Ивана Винника (БПП) находится в распоряжении Цензор.НЕТ.

"С целью изучения, исследования информации по вопросам расследования, приглашаю Вас, как лицо, которое в период с 4 февраля 2005 года по 23 ноября 2007 года занимало должность Министра обороны Украины, на очередное заседание Временной следственной комиссии, которое состоится 20.02.2019 в 15.00 в служебном помещении Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны №1224 по ул. Садовая, 3А в городе Киев, для предоставления объяснений относительно известных обстоятельств по вопросам, которые являются предметом расследования", - говорится в обращении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Гриценко приглашают на заседание ВСК по разворовыванию в ВСУ с 2004 по 2017 года для предоставления объяснений 01
Гриценко приглашают на заседание ВСК по разворовыванию в ВСУ с 2004 по 2017 года для предоставления объяснений 02

Напомним, ранее временная следственная комиссия ВР рассмотрела сведения о хищениях в ВСУ с 2004 по 2017 год. Анатолий Гриценко был министром обороны в 2005 - 2007 гг.

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100