Подпольный цех по обработке янтаря выявлен на Одесчине, изъято 6 тонн янтаря-сырца, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Оперативники установили, что нелегальное производство организовал в одном из населенных пунктов Одесской области уроженец Восточной Азии, ныне - гражданин Украины. В специальном комплексе делец устроил складские помещения, цех со спецоборудованием для огранки янтаря-сырца и построил мини-общежитие для работников.
Как рабочую силу он использовал выходцев из Средней Азии, проживающих на территории Украины. По информации спецслужбы на нелегальном производстве одновременно могло работать более полусотни рабочих. Готовый товар из "солнечного камня" делец переправлял контрабандой в одну из стран Азии.
В ходе обысков в производственном комплексе сотрудники Управлений СБУ в Житомирской и Одесской областях обнаружили оборудование для огранки камня, обработанные камни и почти 15 килограммов уже готовых ювелирных изделий из янтаря, "черную бухгалтерию" и большую сумму наличности.
Со складских помещений правоохранители изъяли почти 6 тонн янтаря-сырца, расфасованного на фракции и отобранного для огранки, а также более полутонны обработанного камня. Стоимость изъятого янтаря и изделий из него будет определена после проведения экспертизы.
Продолжаются следственные действия в уголовном производстве по ч. 3 ст. 28 и ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.