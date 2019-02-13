У остановленного при въезде в страну священника УПЦ МП Харона забрали украинский загранпаспорт, - Слободян. ДОКУМЕНТ

Как написал помощник главы ГПСУ Олег Слободян в Facebook, это произошло вечером 13 февраля, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня около 18:00 в аэропорту "Борисполь" во время оформления пассажиров рейса, прибывшего из Франкфурта, обнаружен гражданин Украины Юрий Харон. В отношении данного гражданина пограничники выполнили поручение одного из правоохранительных органов и изъяли его украинский заграничный паспорт, поскольку у данного лица есть гражданство нескольких стран. Кроме этого, в ходе дальнейшей беседы оказалось, что данный гражданин занимается антиукраинской пропагандой и является активным адептом "русского мира". Сейчас с данным гражданином работают правоохранительные органы. По результатам работы будет принято решение о дальнейших правовых действиях", - сообщил Слободян.
На своей facebook-странице Гедеон Харон опубликовал документ, который вручили пограничники.
Напомним, помощник Харона протодиакон Антоний заявил, что священника задержали пограничники и готовят его депортацию. Харон является настоятелем самочинно построенной на Старокиевской горе церкви.