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14.02.19 09:08

Оккупанты после обысков задержали троих крымских татар. ФОТОрепортаж

После обысков в оккупированном поселке Октябрьское Красногвардейского района Крыма силовики увезли в управление ФСБ РФ в Симферополе Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова. Их подозревают якобы в членстве в запрещенной организации.

Об этом говорится на странице в Facebook организации "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.

После обысков оккупанты увезли в управление ФСБ РФ в Симферополе Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова.

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Как сообщает "Крымская солидарность", отец Эмирумеинова Решат – активный участник крымскотатарского движения. В августе 2017 года он вышел с одиночным пикетом в поддержку Сервера Караметова с плакатом: "Путин, наши дети не террористы и не экстремисты". Позже стал посещать встречи "Крымской солидарности", "в ходе которых открыто выступал с позицией несогласия с существующим давлением на крымских татар в Крыму". Правозащитники отмечают, что "всех троих возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир".

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Оккупанты после обысков задержали троих крымских татар 05
Оккупанты после обысков задержали троих крымских татар 06
Оккупанты после обысков задержали троих крымских татар 07
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Оккупанты после обысков задержали троих крымских татар 13

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