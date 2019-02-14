Оккупанты после обысков задержали троих крымских татар. ФОТОрепортаж

Об этом говорится на странице в Facebook организации "Крымская солидарность", передает Цензор.НЕТ.



После обысков оккупанты увезли в управление ФСБ РФ в Симферополе Эскендера Абдулганиева, Арсена Абхаирова и Рустема Эмирусеинова.

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Как сообщает "Крымская солидарность", отец Эмирумеинова Решат – активный участник крымскотатарского движения. В августе 2017 года он вышел с одиночным пикетом в поддержку Сервера Караметова с плакатом: "Путин, наши дети не террористы и не экстремисты". Позже стал посещать встречи "Крымской солидарности", "в ходе которых открыто выступал с позицией несогласия с существующим давлением на крымских татар в Крыму". Правозащитники отмечают, что "всех троих возбуждены уголовные дела по подозрению в организации и участии в деятельности запрещённой в России организации "Хизб ут-Тахрир".

























