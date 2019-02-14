Хмельницкая полиция совместно с миграционной службой выдворили из Украины опасного уголовника по кличке Тахир. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Сектор коммуникации полиции в Хмельницкой области.

"31-летний мужчина является гражданином соседнего государства. В 2007 году он совершил на территории Украины ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе - умышленное убийство из корыстных побуждений в составе преступной группы. Злоумышленника приговорили к лишению свободы, но, как стало известно правоохранителям, во время отбывания наказания в исправительном учреждении Хмельницкой области на путь исправления он не стал. Вместо этого, он даже планировал после освобождения из мест лишения свободы продолжить свою преступную деятельность на территории Украины", - сказано в сообщении.

В связи с этим правоохранительные органы приняли решение о принудительном возвращении мужчины в страну его происхождения.

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Кроме того, согласно решению УГМС в Хмельницкой области, в отношении выдворенного уголовника применен запрет дальнейшего въезда в Украину сроком на 3 года.